Kuruçay Barajı Sulaması'yla 50 bin 300 dekar tarım alan sulamaya açılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün çalışmalarını yürüttüğü Kuruçay Barajı Sulaması projesiyle toplamda 50 bin 300 dekar tarım alan sulamaya açılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Kuruçay Barajı Sulaması inşaatında 25 bin 100 dekar alanda çalışmaların tamamlanarak sulamaya hazır hale getirilip, projenin tamamının bitirilmesiyle birlikte ise toplamda 50 bin 300 dekar tarım alan sulamaya açılacak. Projenin yüzde 79’luk kısmı tamamlanmış olup, 35,7 km ana boru hattı ile 108 kilometre şebeke boru hattı döşendi. Projenin hayata geçirilmesiyle, milli ekonomiye yılda 302 milyon lira katkı ve 6 bin 540 kişilik ek istihdam sağlanacak.

Ayrıca, Diyarbakır Silvan Karayolu geçişi yatay sondaj imalatı tamamlandı. Ana boru ve şebeke hatlarında boru döşeme imalatları sanat yapılarının beton ve mekanik imalatları da hızla devam ediyor.