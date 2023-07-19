Kuruçeşme'de Özcan Deniz rüzgarı esti

Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, ünlü şarkıcı Özcan Deniz’i ağırladı. Sevilen şarkılarını müzikseverlerden oluşan dev koroyla birlikte söyleyen Deniz, unutulmaz bir gece yaşattı.

Yıldız isimleri ağırlayan Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, müzikseverleri önceki akşam ünlü sanatçı Özcan Deniz ile buluşturdu. Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde hayranlarıyla bu sezon ikinci kez bir araya gelen Deniz, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Özcan Deniz, açılışı dansçı eşliğinde ‘Ab-ı Beste’ parçasıyla yaptı. İlk dakikalarda coşkuyu doruklara çıkartan Deniz, ‘Derin Duygular’, Yalan Mı’, ‘Zorun Ne’ şarkılarıyla müzik şölenine devam etti. Sevenlerinin yoğun ilgisine kayıtsız kalamayan ünlü sanatçı, “Yepyeni bir seyirciyle birlikteyim. 30 yıl birikmiş bir repertuvar var. Bu repertuvarda benim bile unuttuğum şarkıları hep birlikte hatırlayacağız” sözleriyle hayranlarına seslenerek teşekkür etti.

Deniz’i bu özel gecede ailesi ve dostları da yalnız bırakmadı. Eşi Samar Dadgar, oğlu Kuzey Deniz, oyuncu Nilgün Belgün, ünlü sanatçıyı en önden izledi. Binlerce müziksever, Boğaz’ın ışıkları altında başarılı sanatçıya eşlik ederek doyasıya dans etti. Özcan Deniz, en sevilen klasiklerini seslendirdiği sahnede Türk halk ozanı Neşet Ertaş’ın eserlerine de yer verdi. ‘Ahirim Sensin’, ‘Gönül Dağı’ parçalarıyla hayranlarına türkü ziyafeti sunan sanatçı, geniş repertuvarıyla dinleyicilerine renkli bir gece yaşattı.