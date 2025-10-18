Kuruçeşme Merkez Camii bin 91 kişilik olacak

İzmit Kuruçeşme’de riskli olduğu için yıkılan Merkez Camii yerine yenisi yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kazık çakma işlemlerinin tamamlandığı cami inşaatında incelemelerde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ibadethanelere destek olmaya devam ediyor. Risk barındırdığı için yıkılan İzmit Kuruçeşme Merkez Camii de bu kapsamda yeniden inşa ediliyor. Toplam 90 milyon liraya mal olacak camide zeminin daha sağlam olması için 93 adet fore kazık çakılırken, ekipler bir yandan da temel kazısı için diğer çalışmaları yürütüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Hayri Baraçlı ve Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ile birlikte bugün inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Fen İşleri Daire Başkanı Dağhan Çelebi’den gelinen son nokta hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, çalışmaların takvime uygun ilerlediğini belirtti. Başkan Büyükakın, "Yeni cami 2 bin 75 metrekare inşaat alanı üzerine yapılıyor. Açık ve kapalı toplam bin 91 vatandaşımız aynı anda burada namaz kılabilecek. İnşaat takviminde herhangi bir sorun yok. Eylül 2026’da ibadete açmayı planlıyoruz. Camimiz özel bir mimariye de sahip olacak" dedi.