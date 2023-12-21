Kuruldukları yıl şampiyon oldular

Darıca ilçesinde yeni kurulan ve ikinci amatör kümede mücadele eden Darıca İdmanyurdu Spor Kulübü ilk senesinde şampiyon oldu.

Darıca’da geçtiğimiz aylarda yeni kurulan Darıca İdmanyurdu Spor Kulübü, ’Kuruluş Gecesi’ etkinliği düzenledi. Gecede Darıca İdmanyurdu Başkanı Sinan Kılıç misafirleriyle tek tek ilgilendi. Geceye KASKF Başkanı Murat Aydın, KASKF yönetim kurulu, Darıca’da bulunan spor kulüplerinin yöneticileri, Darıca İdmanyurdu sporcuları ile aileleri katıldı.

Darıca İdmanyurdu Spor Kulübü Başkanı Sinan Kılıç yaptığı konuşmada, "Daha yeni kurulmamıza rağmen inanılmaz başarılar elde ediyoruz. U12 Futbol takımımız şampiyon oldu. Bizim için önemli olan öğrencilerimizin derslerinde de başarılı olmaları. Hem okullarında hem de futbol takımlarında başarılı olan öğrenciler yetiştiriyoruz. Darıcalı çocuklar bizim her şeyimiz. Onlar için güzel şeyler yapmak istiyoruz. Bir sporcumuzu Altınordu Spor Kulübü’ne gönderdik. Yine futbolcularımızdan bazıları Pendikspor’a, Darıca Gençlerbirliği’ne transfer oldu. Bizlere desteklerini esirgemeyen tüm sponsorlarımıza, öğrenci ve ailelerimize teşekkür ederiz" dedi.

Darıcaspor’un önemli oyuncularından Yusuf Balcı gibi isimlerin de bünyesinde yer aldığı Darıca İdmanyurdu, gecede kendilerine destek olan isimlere de plaket verdi.