Kuruluştan bugüne, Bursa'nın hafızasında kadın izleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçmişten günümüze kaybolan kültürel mirası kayıt altına alma hedefiyle başlatılan ‘Bursa Bellek-Kent Söyleşileri’ kapsamında önemli bir etkinliğe daha imza atıldı.

Bursa’nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir program hazırlandı. Kent Tarihi Araştırmaları ve Arşiv Şube Müdürlüğü tarafından ‘Osmanlı Kuruluş Döneminde Vakıf Kuran Kadınlar’ isimli bir panel düzenlendi. Prof. Dr. Mustafa Kara moderatörlüğünde, Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan ve Dr. Öğr. Üyesi Sezai Sevim’in katılımıyla gerçekleştirilen panelde, vakıf kültürü üzerinden kadınların şehir yaşamına, sosyal dayanışmaya ve kurumsal yapıya katkıları ele alındı. Katılımcılar, Bursa’nın tarihine ve vakıf geleneğine farklı bir perspektiften bakma şansı yakaladı.

Panelin ardından konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, kentleri güçlü kılan şeyin yapılar veya mekanlardan çok kültürel hafıza ve dayanışma kültürü olduğunu söyledi. Bursa’nın tarihi, kültürü ve köklü medeniyet birikimiyle ülkenin en özel kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Saldız, "Kadınların kent yaşamına, sosyal dayanışmaya ve kurumsal yapıya sunduğu katkıyı ele alan bu söyleşi, son derece anlamlı. Geçmişi doğru okumak, bugünü daha sağlam temeller üzerine kurmamıza ve geleceğe daha güçlü ve daha bilinçli yürümemize katkı sunacaktır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir’ sözü de günün anlamını güçlü şekilde ortaya koymaktadır. Bu değerli programa katkı sunan akademisyenlerimiz ve kıymetli hocalarımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Panelin sonunda katılımcılara hediye takdim edilirken program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.