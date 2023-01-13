Kurum İçi Değerlendirme Toplantısı yapıldı
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kurum İçi Değerlendirme Toplantısı yaptı.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kurum İçi Değerlendirme Toplantısı yaptı.
İl binasında gerçekleştirilen toplantıda 2022 yılında gerçekleşen çalışmalar değerlendirilerek, 2023 yılında yapılacak yeni çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. Toplantı Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş’ın başkanlığında müdür yardımcıları, şube müdürleri ve teknik personel katılımıyla yapıldı.
Müdür Yoldaş, toplantı sonunda, “Yeni yılda daha fazla çalışıp, özverili işler yapılması konusunda kararlar aldık” ifadelerini kullandı.