Kuruma noktasına gelen Sazlıdere Barajı'na su ilave ettiler

İstanbul’da barajlar alarm vermeye devam ediyor. İstanbul’un önemli su kaynaklarından olan Sazlıdere Barajı’nın doluluk oranı geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yüzde 40 iken bu yıl aynı tarihlerde yüzde 2,27’ye geriledi. Baraja İSKİ tarafından Şamlardan su ilave edildi. Kuruma noktasına gelen barajda geçti, vatandaşlar su dolu olması gereken yerde sandalye atıp keyif yaptı. Kuruma noktasına gelen baraj drone ile havadan da görüntülendi.

İstanbul’da yaz mevsiminde görülen yüksek sıcaklıklar barajları olumsuz etkiledi. Bir çok barajda su seviyesi son yılların en düşük oranında ölçülürken İstanbul’un önemli su kaynaklarından olan Sazlıdere Barajı adeta kurudu. Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yüzde 40 doluluk oranına sahip olan baraj bu yıl aynı tarihlerde yapılan ölçümlerde yüzde 2,27 doluluk oranına geriledi. Adeta kuruma noktasına gelen Sazlıdere Barajı’na gece saatlerinde İSKİ ekipleri tarafından Şamlardan su ilave edildi. Barajın doluluk oranının normal seyrettiği zamanlarda suyun yaklaşık 7 metre altında kaldığı öğrenilen köprüden araçlar geçerken bazı vatandaşlar normal şartlarda metrelerce su dolu olan yerlere sandalye atarak keyif yaptı. Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya gelen Sazlıdere Barajı drone ile havadan görüntülendi.