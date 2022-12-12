Bilecik Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürü Mustafa Şimşek, Bilecik İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Hayri Demirel ile bir araya gelerek kurumlar arası işbirliği çerçevesinde istişareler yaptı.

Bilecik DSİ 33’üncü Şube Müdürlüğü’nde atanarak göreve başlayan Mustafa Şimşek, AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel’i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette kurumlar arası işbirliği çerçevesinde istişareler yapıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Müdür Demirel, DSİ Müdürü Şimşek’e afet ve acil durum çantası hediye ederek teşekkürlerini sundu.