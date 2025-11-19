Kurumsal dünyada profesyonel görüntü ve ses deneyimi

Ergonomik metal standı ve 27" 2K QHD paneli ile öne çıkan Casper Nirvana A970, modern tasarımı ve üstün performansıyla özellikle kurumsal ofisler ve profesyonel çalışma ortamları için fark oluşturan bir seçenek sunuyor.

Casper Nirvana 27" AIO A970, şık ve modern tasarımı, ergonomiyi yeniden tanımlayan esnek metal standı, güçlü işlemci seçenekleri ve akıllı çözümleriyle ofislerin ve çalışma alanlarının yeni yüzü olmayı hedefliyor. Göz yormayan 2K QHD ekranı ve yüksek performanslı donanımıyla, kurumsal kullanıcıların yoğun iş süreçlerini kesintisiz yürütmesini ve verimliliğini artırmasını sağlıyor. Kompakt yapısı sayesinde sınırlı alanlarda bile maksimum konfor ve performans sunan Nirvana A970, modern ofislerin teknoloji altyapısını güçlendiren güvenilir bir çözüm olarak öne çıkıyor.

İşlemci gücü ile maksimum performans

Casper Nirvana A970, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen işlemci seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI, Series 2 Intel Core 5 210H ve 13. Nesil Intel Core i7 13620H işlemcilerle maksimum performans sağlıyor. İşletim sistemi seçenekleri arasında Windows 11 Pro, Windows 11 Home Single Language ve FreeDOS bulunuyor. Windows 11 Pro ile kurum içi güvenlik ve yönetim özellikleri güçlendiriliyor.

Üst düzey bellek ve depolama seçenekleri

Kullanıcıların performans beklentilerini karşılamak için 8GB, 16GB, 24GB veya 32GB DDR5 4800MHz RAM seçenekleri mevcut. Depolama tarafında ise 250GB’den 2TB’a kadar M.2 SSD PCIe sunarak, yüksek hızda veri erişimi garanti ediyor. Bu özellikler, kurumsal veri işleme ve büyük dosya transferlerinde maksimum verimlilik sağlıyor.

Gerçekçi görüntü ve ses deneyimi

Casper Nirvana A970, 27" 2K QHD IPS paneli ile net ve canlı görüntü kalitesi sunuyor. 178 geniş görüntüleme açısı, 300 NIT parlaklık ve anti-flickering ile low blue light teknolojisi, göz yorgunluğunu minimuma indiriyor. Ergonomik metal stand, ekranı 90 döndürebilme ve ekseninde ileri-geri 20 hareket imkanı ile kullanıcı konforunu artırıyor; özellikle kurumsal toplantı ve ekip çalışmaları için ideal bir çözüm sunuyor.

Gerçekçi ses deneyimi için Dolby ses teknolojisine sahip 2x3 Watt hoparlör sistemi ile donatılan Nirvana A970, 3.1 MP FHD+ kamera ile toplantı ve görüntülü görüşmelerde üstün performans sağlıyor.

Uzun ömürlü ve verimli çalışma garantisi

Cihaz, Intel AX101 WiFi 6, 1x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, 1x SATA ve 1x M.2 NVMe bağlantı portlarıyla esnek kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca VESA desteği sayesinde farklı masaüstü ve duvar montaj seçenekleriyle kullanım alanını genişletiyor. Yazılımsal TPM 2.0 ile veri güvenliği sağlanırken, alüminyum ve bakır alaşımlı CPU soğutucu, işlemcinin yüksek performansını optimum düzeyde koruyarak cihazın uzun ömürlü ve kurumsal kullanım için güvenilir olmasını sağlıyor.