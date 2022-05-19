Kurusıkı sandığı silahı ateşledi, işyeri sahibini öldürdü

Avcılar'da iddiaya göre, eğlence mekanı sahibi adam, birlikte alkol aldığı kadın çalışanına kurusıkı diye verdiği silahla kendisine ateş etmesini istedi. Kadının tetiği çekmesi üzerine ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kadın ise gözaltına alındı. Silahın kurusıkı olmadığı ortaya çıktı.

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  • 19.05.2022 14:05
  • Güncelleme: 19.05.2022 14:35
Kurusıkı sandığı silahı ateşledi, işyeri sahibini öldürdü
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Avcılar’da iddiaya göre, eğlence mekanı sahibi adam, birlikte alkol aldığı kadın çalışanına kurusıkı diye verdiği silahla kendisine ateş etmesini istedi. Kadının tetiği çekmesi üzerine ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kadın ise gözaltına alındı. Silahın kurusıkı olmadığı ortaya çıktı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi’ndeki bir eğlence mekanında yaşandı. İddiaya göre, eğlence mekanında çalışan Gurbet T. (28) müşteriler dağıldıktan sonra mekan sahibi Emre Çağdaş Elçi ile birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada mekan sahibi Elçi, silahının kuru sıkı olduğunu söyleyerek kadına ateş etmesini istedi. Gurbet T., eline aldığı silahla adamın göğsüne doğru ateş etti. Göğsünden yaralanan Elçi, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Elçi’yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Elçi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ise, kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadının emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, silahın kurusıkı olmadığı ortaya çıktı.

İHA

SHA Editör
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