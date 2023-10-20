Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kurusıkı tabanca bulunduran şahsa ceza kesildi.
Çerkezköy Veliköy Mahallesinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir araçta yapılan aramada kurusıkı tabanca ele geçirildi. Tabanca muhafaza altına alınırken, şahsa idari para cezası uygulandı.
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