Kurusıkı tabanca bulunduran şahsa ceza

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurusıkı tabanca bulunduran şahsa ceza kesildi.

Kurusıkı tabanca bulunduran şahsa ceza
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kurusıkı tabanca bulunduran şahsa ceza kesildi.

Çerkezköy Veliköy Mahallesinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir araçta yapılan aramada kurusıkı tabanca ele geçirildi. Tabanca muhafaza altına alınırken, şahsa idari para cezası uygulandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman