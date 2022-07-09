Kuruyemişçilerde bayram telaşı geç saatlere kadar sürdü

Tekirdağ'da kuruyemişçilerin bayram mesaisi gece saatlerine kadar devam etti.

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  • 09.07.2022 01:40
  • Güncelleme: 09.07.2022 11:36
Kuruyemişçilerde bayram telaşı geç saatlere kadar sürdü
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Tekirdağ’da kuruyemişçilerin bayram mesaisi gece saatlerine kadar devam etti.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren kuruyemiş dükkânları Kurban Bayramı arifesinde gece saatlerine kadar devam etti. Vatandaşlar bayramda ziyarete gelecek misafirlerine ikram etmek için taze çekilmiş Türk Kahvesi, kuruyemiş, şekerleme ve kolonya gibi ürünlere yoğun talep gösterirken işletmeciler yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını dile getirdiler.

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İşletme sahiplerinden olan Alpaslan Demir, müşterilerin yoğun talebinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, “İşyerimizde 36 senedir kuruyemiş işi yapıyoruz. Bayram olduğu için yoğunluk var tabii ki. Bayram olduğu için bayram şekeri, kolonya, kahve gibi her türlü gıda ürünleri gitmekte. Çerez biraz yavaş kalıyor tabii ki, bayram olduğu için bayram şekeri ve kolonya gidiyor. Kurban Bayramı tüm İslam âlemine hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bayram alışverişi yapan vatandaşlar ise şekerleme ve lokum alacaklarını belirterek tüm İslam aleminin bayramını kutladıklarını belirttiler.

İHA

Editör
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