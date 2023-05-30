Kurye firmasından ek kazanç sağlayacak yeni uygulama

Kurye firması Vigo başlattığı yeni uygulama ile çalışanlarına ek kazanç sağlama imkanı sunulacağını duyurdu.

Pandemiyle birlikte artan online ticaretin, teslimat ayağının en önemli parçası kurye sektöründe yeni uygulamalar devreye alınıyor. Hızlı teslimat sektörünün önemli markalarından biri Vigo, istihdamı artırmaya yönelik yeni bir kampanyayı hayata geçirdiğini açıkladı. Şirket açıklamasına göre arkadaşını Vigo’da çalışmaya ikna edenler hem kendileri hem gelen arkadaşları ek kazanç elde edecek.

“Arkadaşını getirene 3 bin, işe başlayana 10 bin TL kazanma şansı”

Vigo Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Eray Akıncı konuyla ilgili yaptığı açıklamada; kampanyanın Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer ilçeleriyle sınırlı olduğunu belirtti. Whatsapp hattı üzerinden kolaylıkla başvuru yapılabileceğini belirten Eray Akıncı sözlerine şu şekilde devam etti: “Vigo sektörün standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Sektörde alışılagelmişin dışında çalışmalar yapıyoruz. Çalışan kuryelerimize diğer markalarda olmayan yan haklar ve kazanç imkanları sunuyoruz. Bugün de kendi sınırlarımızın da dışında Vigo’yu bilen herkese kazandırmak için Kazan Kazandır kampanya hayata geçirdik. Moto kurye olmak isteyen bir arkadaşınız var ya da kazancından memnun olmadığı için Vigo’da çalışmasını istediğiniz bir arkadaşınız. Arkadaşınızın bilgilerini bize 0850 242 4459 numaralı Whatsapp hattımızdan ilettiniz ve Vigo’da işe başlamasını sağladınız. İşe başlayan arkadaşınız bininci siparişine ulaştığında size 3 bin TL ödeme yapılacak. Arkadaşınız da her 500 siparişte 2 bin TL ek kazanç elde ederek toplam 10 bin TL ek gelir sağlamış olacak. Kampanyamız Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer ilçelerinde geçerli ve 50 kontenjan ile sınırlı.”