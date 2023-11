Kuryenin iş kazası...Sitenin havuzuna böyle düştü

TAKİP ET

Bursa’da bir kurye, gönderi teslim etmek için girdiği lüks sitede yüzme havuzuna düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde yaşandı. İnternet üzerinden siparişi verilen kargoyu lüks siteye getiren kurye müşteriye gitmek için yol yerine yeşil alanı kullanıp gitmek istedi. Ancak sitenin havuzunu fark etmeyen kurye, bir anda suya düştü. Havuzdan çıkan kurye taşıdığı paketi suların içinde görünce üzüntü yaşadı.

Kuryenin iş kazası sitenin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde kuryenin dalgın bir halde yürüdüğü, havuza düştüğü ve çıkmak için çaba sarfettiği kayda geçti.