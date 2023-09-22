Kuryenin vurulduğu çatışmanın arkasından 'çalıntı kedi' çıktı

Esenyurt’ta iki kişi arasında çıkan çatışma sırasında seyir halindeki kuryenin vurulduğu olayın detayları ortaya çıktı. Çatışmanın, esnafın iş yerinde beslediği cins kediyi çalan şahsın, kedinin sahibinden para istemesi üzerine çıktığı iddia edildi. Kedinin çalındığı ve hırsızın para istediği anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2051. Sokak’ta meydana gelmişti. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir nalbur dükkanının sahibi ile husumetlisi arasında çatışma çıkmış, çatışma sırasında olayla alakasız olan motosikletli bir kurye vurularak yaralanmıştı. Yaralı kurye hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Çatışmanın detayları ortaya çıktı

Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, olayın detayları ortaya çıktı. İddiaya göre, 13 Eylül saat 12.30 sıralarında market dükkanının önüne gelen bir kişi, ürünlerin üzerindeki Scottish Fold cinsi kediyi çalarak oradan uzaklaştı. Kedinin çalınmasından 1 hafta sonra tekrardan markete gelen şahıs, kediyi iş yerinin sahibine satmaya çalıştı. İş yeri sahibi ile E.Ç. isimli şahıs arasında tartışma çıkarken, komşu esnaf B.B. ile oğlu S.Ş.B. de olaya dahil olarak kediyi geri vermesini söyledi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Kedi karşılığında para isteyen şahıs, silahına sarılarak ateş açtı. Bunun üzerine kedi hırsızlarını yakalamaya çalışan esnaf da silahını çekerek ateş etti. O sırada yoldan geçen bir kurye vurulurken, saldırganlar koşarak olay yerinden kaçtı.

2 kişi gözaltına alındı

Olayın ardından çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 2 şüpheliyi olayda kullanılan silahlarla birlikte yakalandı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kedinin çalınması kamerada

Kedinin çalındığı anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde bir kişinin gelerek dükkanın önündeki kediyi çaldığı görülüyor. Güvenlik kamerasının devamında ise dükkana gelen başka bir kişinin esnafla tartıştığı kameraya yansıyor.