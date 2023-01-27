Kuş gözlemciler Hersek Lagününde

İstanbul ve Polonya’dan Yalova Altınova Hersek Lagününe gelen Kuş Gözlemcileri, alanı gezerek gözlemler yapıp fotoğraflar çekti.

Altınova Hersek Lagünü’nde son aylarda yaşanan kuş türü artışı, yerli ve yabancı kuş gözlemcileri, fotoğrafçılar ve doğaseverlerin alana ilgisini arttırıyor.

Lagüne büyük ilgi

Hersek Lagünü’nde son aylarda su kuşlarının gelmesiyle popülasyon artışı yaşanırken; başta flamingolar olmak üzere, ördekleri, balıkçılları, kıyı kuşlarını görmek için ülkemizin dört bir yanından kuş gözlemcileri, fotoğrafçılar, doğaseverler alanı ziyaret ediyor.Ayrıca global veri tabanı e-bird sitesinden Hersek Lagünü’ndeki kuş türü değişimlerini takip eden yabancı konuklar alana gelerek kuş gözlemi ve fotoğraf çekimleri yapmakta.

Hafta sonu İstanbul’da yaşayan kuş gözlemcileri Dilek Geçit ve Tunç Geçit çiftiyle Polonya’dan Hersek Lagününe gelen Polonyalı Elana Levi, Slowomir Dzieciol Altınova Belediyesi Doğa eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Engelsiz Tıbbi Aromatik Bahçesi’ni gezerek bol bol fotoğraf çekerek günlerini lagünde geçirdiler.

Polonyalı kuş gözlemciler, Hersek Lagününe çok beğendiklerini yeniden alana geleceklerini ve kuş gözlemcilere bölgeyi tavsiye edeceklerini ifade ettiler.