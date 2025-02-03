Kuş kümesinde uyuşturucuya polis baskını

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, polis ekiplerince 500 grama yakın esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan Y.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuş kümesinde uyuşturucuya polis baskını
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, polis ekiplerince 500 grama yakın esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan Y.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Y.B.(61) isimli şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Y.B.’nin Hamidiye Mahallesi Şirinevler Sitesinde kuş kümesi olarak kullanılan müştemilatında yapılan aramada, şeffaf plastik kutu içerisinde 430 gram hint keneviri ele geçirildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Gözaltına alınan Y.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.