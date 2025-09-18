Kuş pisliğinden bıkanlar çareyi 'poliüretan' kaplamada buldu

Araçlarında kuş pisliği, havuz kloru ve yolda seken taşlar yüzünden oluşan hasarları görmek istemeyenler poliüretan içerikli PPF kaplama yaptırıyor.

Bursa’da bir otomobil firmasının Satış Sorumlusu Ahmet Filiz, kuş pisliklerinin hemen temizlenmemesi durumunda boyaya nüfuz edebildiğini ve lekeler, hasarlar bırakabildiğini söyledi.

Bunun yanı sıra havuz klorunun da kaportada lekeler oluşturduğunu ve temizlenmediğini dile getiren Filiz, "Yolda giderken seken taşların gelmesi sonucu kaportada çizikler ve boyada küçük deformasyonlar oluşuyor. Güneş ışınları da boyaya zarar verebiliyor" dedi.

Bu yüzden özellikle yeni araç sahiplerinin araçlarını bu etkilerden korumak için kaplamalara yöneldiğini aktaran Filiz, hem uzun süreli hem de iyi koruyan kaplamaların tercih edildiğini anlattı.

Kaporta üzerine uygulamaların seramik bazlı ve PPF kaplama olmak üzere ikiye ayrıldığını vurgulayan Filiz, şöyle konuştu:

"PPF kaplama şeffaf bir malzeme ve boyanın, aracın parlaklığı korunuyor. Ustalar vasıtasıyla belirli parçalar sökülerek 190 mikron kalınlığında şeffaf malzeme ile kaplanıyor. Yeni nesil kaplama olarak nitelendirilen PPF kaplama, tam koruma sağlıyor. Dışardan küçük çaplı müdahaleler boyaya nüfus etmiyor. Kaportaya ulaşması engelleniyor. Boya ile dış etkenler arasına 190 mikronluk bir koruma kalkanı konuluyor."

250 bin liraya kadar çıkabiliyor

Seramik kaplamanın daha yüzeysel olduğunu ve kuş pisliğinin belirli bir süre sonra bunu delerek boyaya nüfuz ettiğini belirten Filiz, "PPF’e göre daha zayıf bir koruma sağlıyor. Hasar ve darbe minimize ediliyor. Kuş pisliğine karşı tam etkili. Boyaya kesinlikle nüfuz etmiyor. Havuz kloru, seken taşlar ve UV ışınları da boyada bir hasara yol açmıyor. Bu yüzden yeni araç alanlar PPF’i tercih ediyor" dedi.

Aracın modeline ve keskin hatlarına göre PPF kaplama uygulamasının 50 ila 250 bin lira arasında değiştiğini dile getiren Filiz, "Kullanılan malzeme de önemli burada. Kötü malzeme kullanılması durumunda içindeki yapışkan boyaya zarar verebiliyor. Sökülmesinde sorun oluşturabiliyor. Yani aracı koruyayım derken daha ciddi sorunlar yaşanabiliyor" ifadesini kullandı.

Kalitesiz malzeme ile yapılan kaplama araca zarar veriyor

PPF kaplamada da farklı malzemeler kullanılabildiğine dikkati çeken Filiz, "Bir PVC malzemeler bir de poliüretan maddeler içerenler oluyor. Poliüretan içerikli olanlar daha iyi koruma sağlarken, boyanın parlaklığını muhafaza ediyor." diye konuştu. Yeni araç alan ve PPF kaplama yaptıran Murat Taydaş, kalitesiz malzemelerle yapılan kaplamalar araç sahibine maddi manevi hasar verdiğini belirterek, "50 bin liralık uygulamayı 20 bin liraya yaptırdığını zaman ucuz etin yahnisi oluyor. PVC kaplıyorlar zarar veriyor. Çakmakla yakın bu PVC’leri alev alev yanıyor. Poliüretan malzeme içerikli kaplama yapıldığını öğrendim. Araştırdım, hem dış etkenlere karşı boyayı ilk günkü gibi tutuyor hem de iyi koruma sağlıyor." dedi.