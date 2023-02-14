Kuşadası, 2 bin depremzedeye kucak açtı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinden 10 ili etkileyen depremler sonrasında bölgeye toplam 9 tır ile 6 kamyon dolusu yardım ulaştırıldı.

Kuşadası Belediyesi, kente gelen 145 depremzede aileyi de yalnız bırakmadı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Ülke tarihinin en büyük felaketlerinden birisini yaşadık. Üzüntümüz çok derin. Kuşadası halkı ve Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası STK’ları ile olarak yürüttüğümüz çalışmalarla depremzede vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Yaralarımızı dayanışma ile saracağız” dedi.

Kuşadası Belediyesi’nin 10 ili etkileyen deprem sonrasında afet bölgesine ve kente gelen depremzedelere destekleri artarak sürüyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Depremin ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve STK’ların çağrısıyla başlatılan yardım kampanyasında bir haftalık sürede afet bölgelerine 9 tır ile 6 kamyon acil ihtiyaç malzemesi gönderildi. Su, erzak, ısıtıcı, battaniye, giyecek, hijyen malzemeleri, bebek bezi, mama gibi temel ihtiyaç malzemeleri ile dolu 6 kamyonu AFAD aracılığıyla, 9 tırı ise yetkililer tarafından belirlenen bölgelere gönderen Kuşadası Belediyesi, ayrıca 50 çadır ve 2 konteyneri de afet bölgesine ulaştırdı.

"Kuşadası’ndan Deprem Afet Bölgesi’ne yardım koridoru"

Kuşadası Belediyesi, afet bölgesine yaptığı yardımların yanı sıra kente gelen depremzedelerin de her ihtiyacında yanlarında olmaya devam ediyor. Kuşadası Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler aracılığıyla bugüne kadar kente gelen 145 ailenin acil ihtiyaçlarını karşıladı. Talebe göre depremzedelere elektrikli ısıtıcı, gıda, yakacak, kıyafet ve sağlık malzemesi desteğinde bulunan Kuşadası Belediyesi, depremzedelerin konakladığı adresleri düzenli olarak ziyaret ederek ihtiyaç halinde psikolojik destek de sağlıyor. Kuşadası Belediyesi, deprem bölgesinden gelerek desteğe ihtiyacı olan vatandaşları misafir eden Kuşadalıların 444 71 14 numaralı Güvercin Masa Çözüm Merkezi’ni aramaları halinde vakit kaybetmeksizin harekete geçerek gerekli yardım malzemelerini ilgili adreslere ulaştırıyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, depremin olduğu ilk günden itibaren hızlı bir biçimde organize olduklarını belirterek “Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden birisi ile karşı karşıya kaldığımız bu zor ve acı süreci hep birlikte, dayanışma ile aşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kuşadası olarak bir yandan deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu malzemeleri temin etmek için çalışırken bir yandan da depremin ardından kentimize gelen depremzedelerimizi misafir ediyoruz. Kurduğumuz ekiplerle bugüne kadar 145 ailenin yani 1500 kişinin ihtiyaçlarının tamamını karşıladık. Otellere ve devlet yurtlarına yerleştirilen depremzedelerimize de destek oluyoruz. Şu ana kadar Kuşadası’ndaki 2 bin depremzedeye destek olduk. Kentimizde misafir ettiğimiz depremzedelerimizle dayanışmak isteyen hemşehrilerimiz de bizlerle iletişim kurabilir” dedi.