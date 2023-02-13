Kuşadası'nda 54 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 54 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi Mahallesi’nde “Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırılması” suçundan aranan ve hakkında toplam 54 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ. isimli şahıs, fiziki takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.