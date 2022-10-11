Kuşak sınavını başarıyla geçtiler

Kuşak sınavına sonrasında değerlendirmede bulunan Cem Soydaş, “Sporcularımızın bu mutlu gününe ortak olan TTF Yönetim Kurulu Üyesi Av. Zülküf Türkoğlu, İstanbul Taekwondo İl Temsilcisi Ahmet Çorum, uluslararası hakemlerimizden Necmettin Özel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ümit Yılmaz, İBB ve Silivri Meclis Üyesi Melih Yıldız, Silivri Halk Eğitim Merkezi Müdürü Engin Akbal, Silivri Meclis Üyesi Ersin Taşkın, Eğitim İş Başkanı Hasan Okan, Sevim Avni Çoğal İlköğretim Okulu Öğretmeni Sevda Salih Çakmakcı ve Silivri Taekwondo ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. Sporcuların gayretleri ile göz doldurduğu kuşak sınav programında Silivri Taekwondo Spor Kulübünün kurucusu ve antrenörü Cem Soydaş, ayrıca sportif mücadelelerinin güçlenerek devam edeceğini belirtti, bu sürece dahil olan ve katkı sunan herkese de teşekkür etti.