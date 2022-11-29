Kuştepe'de 3 kişinin pompalı tüfekle öldürüldüğü olayda 1 kişi gözaltına alındı

Kuştepe’de 2’si kadın 3 kişinin pompalı tüfekle öldürüldüğü olayda 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz cuma günü, Şişli Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak’ta bir gecekondunun içinde 2’si kadın 3 kişi ölü bulunmuş, incelemelerin ardından cesetlerin Vahit Ateş (45), T.V. (17) ve Merve Özturan (27)’a ait olduğu ortaya çıkmıştı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi, şüpheli Adapazarı’nda yakalandı

Olayın meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini tespit etti. Görüntüleri büyük bir titizlikle izleyen polis, şüphelinin İstanbul’dan ayrılarak Adapazarı’na gittiğini belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Adapazarı’nda akrabasına ait bir gecekonduda saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan Bülent P. (42) sorgulanmak üzere İstanbul’a getirildi. Şüphelinin olayda kullandığı silah da Çağlayan’da bir evin bahçesinde bulundu.

Cinayette kıskançlık iddiası

Edinilen bilgiye göre, ekiplerin incelemeleri sonucu Bülent P.’nin kız arkadaşı ile Vahit Ateş arasında ilişki olduğu, Bülent P.’nin Vahit Ateş’i uyardığı ancak Vahit Ateş’in görüşmeye devam ettiği ortaya çıktı. Bülent P.’nin, olay günü Kuştepe’deki gecekonduya geldiği, yanındaki tüfekle önce Vahit Ateş’i, sonra da T.V. (17) ve Merve Özturan’ı öldürdüğü öğrenildi.

Kuştepe’de 2’si kadın 3 kişiyi öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan Bülent P., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.