Kütahya Belediyesi itfaiyesi ekipleri Yusuf'u 70 saat sonra işte böyle kurtardı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Hatay’daki arama-kurtarma faaliyetlerine katılan Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 14 yaşındaki Yusuf Umut’u yıkılan binanın enkazından 70 saat sonra sağ olarak kurtardı.

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Hatay’da yürütülen arama-kurtarma faaliyetlerinde inanılmaz bir kurtuluşa daha ortak oldu. Şiddetli depremler sonrası büyük bir yıkımın yaşandığı Hatay’da, yıkılan bir binanın enkazında çalışan Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı gelen ses üzerine yoğunlaştığı bölgede saatler süren uğraş sonucu 14 yaşındaki Yusuf Umut’u sağ olarak kurtardı. Yusuf Umut, sedyeye konularak ambulansla hastaneye götürüldü.

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, daha önce de 5 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkarmıştı.