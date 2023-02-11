Kütahya Belediyesi'nden Türkoğlu ilçesine yardım tırı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 23. yardım tırının Kahramanmaraş’a bağlı Türkoğlu ilçesine gönderildiğini söyledi.

Yardımda bulunan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Prof. Dr. Alim Işık, "Yardım kampanyamız büyük bir hızla devam ediyor. 23. yardım tırımızı Türkoğlu Belediye Başkanımızın isteği üzerine bu ilçemize gönderiyoruz. Yardımlarını esirgemeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah yardımlarını kabul etsin" dedi.

İçeresinde battaniye, kıyafet ve gıda paketlerinin bulunduğu yardım tırı yapılan duanın ardandan Türkoğlu ilçesine hareket etti.