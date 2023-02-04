Kütahya'daki kazı dünyanın ön önemli keşifleri arasında yer aldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan tarafından yürütülen kazı dünyanın en önemli keşifleri arasında yer aldı.

BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji bölümü öğretim üyesi Fidan’ın başkanlığında yürütülen Kütahya’da sürdürülen ’Tavşanlı Höyük’ kazısı, dünyanın en önemli arkeolojik keşifleri arasında yer aldı.

Bir internet sitesi tarafından açıklanan 2022 yılı dünyanın en önemli arkeolojik keşifleri top 10 listesinde yer alan ’Tavşanlı Höyük’ kazısı daha önce de Türkiye’deki en önemli kazılar arasında üçüncü olmuştu. BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, “Doç. Dr. Erkan Fidan ve ekibini bu başarılarından dolayı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.