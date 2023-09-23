Kütahya'daki orman yangını için Bursa'da da seferberlik

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi ile Bursa'nın Harmancık ilçesini de sınırları içine alan Küplü Dağı'ndaki orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Alevlere 5 helikopter ve 4 uçağın yanısıra 187 personel ve gönüllü karadan müdahale etti.

Kütahya'daki orman yangını için Bursa'da da seferberlik
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi ile Bursa’nın Harmancık ilçesini de sınırları içine alan Küplü Dağı’ndaki orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Alevlere 5 helikopter ve 4 uçağın yanısıra 187 personel ve gönüllü karadan müdahale etti.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün sınırlarındaki yangın karaçam ormanlarını etkiledi.

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Sabah saatlerinde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın Harmancık ilçesi sınırlarına dayandı.

Bursa ve Kütahya sınırındaki yangına havadan 4 uçak, 5 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri, 13 ilk müdahale aracı

1 iş makinası, 187 personel müdahale etti.

Bursa ve Kütahya ekiplerinin gayretiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi