Kütahya'dan madalya ile döndüler

İller Arası 14. Fuar Kick boks Şampiyonası sona ererken, turnuvaya Bilecik’i temsilen katılan Pazaryeri Spor Kick Boks takımı 8 madalya ve 2 kupa kazandı.

Kütahya’da düzenlenen yarışmaya 12 il, 38 kulüp ve 680 sporcu katılırken, Pazaryeri Spor Kick Boks takımından da 13 sporcu mücadele etti. Turnuvada Pazaryeri Spor Kick Boks takımı 8 madalya ve 2 kupa kazandı. İlçeye dönen ve turnuvayı değerlendiren Bilecik Kick Boks İl Temsilcisi ve antrenörleri Fehmi Piliç, “Öğrencilerimin başarısından dolayı gururluyum nüfusumuzun az olmasına rağmen birçok gencimizi spora alıştırdık şimdiye kadar 500 ün üzerinde lisanslı sporcu ilçemizden çıkardık ve sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz. Bilecik’i ve Pazaryeri ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Kütahya maçına katılmamızda bize maddi manevi her türlü desteğini veren herkese teşekkür ederim" dedi.