Kütahyalı minikler yürekleri fethetti

Kütahyalı çocuklar, harçlıklarıyla biriktirdiği para dolu kumbaralarını Belediye Başkanı Alim Işık’a vererek depremzedeler için bağışladı.

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve bölgedeki 10 kentte büyük yıkıma neden olan depremlerden sonra tüm ülkemizde olduğu gibi Kütahya’mızda da 7’den 70’e herkes seferber oldu. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için ellerinden gelen imkânlar çerçevesinde yardıma koşan vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.

Belediyemizin başlatmış olduğu kampanyaya kayıtsız kalamayan Kütahyalı minik bir vatandaş, harçlıklarıyla biriktirdiği para dolu kumbarasını Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a vererek depremzedeler için bağışladı. Örnek davranışı, Başkan Işık’ı ve ekipteki herkesi duygulandırırken gönülleri de fethetti. Kendisine emanet edilen kumbarayı özenle paketleyerek afet bölgesine gönderen Başkan Işık, minik çocuk ve ailesine teşekkürlerini iletti.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın gönderdiği içinde kumbara olan paket iki gün sonra deprem bölgesine ulaştı. Paketi teslim alan görevli, “Şu düşüncenin güzelliğine bakar mısınız? Bir tane kızımız kumbarasını yollamış Kütahya’dan. Çocuklar o kadar masum ki” sözleriyle yaşadığı duygu dolu anları paylaştı.