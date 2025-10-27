Kutsal emanetler Kaymakam Öztürk'e emanet edildi

Bozüyük'te Kutsal Emanet projesi kapsamında hazırlanan Bayrak Zinciri Kaymakam Öztürk'e takdim edildi.

Kutsal emanetler Kaymakam Öztürk'e emanet edildi
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Halime Hatun Anaokulu öğrencileri tarafından yürütülen "Kutsal Emanet" projesi kapsamında hazırlanan Bayrak Zinciri, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk’e takdim edildi. Kaymakam Öztürk, öğrencilerle bir araya geldiği ziyarette, proje sürecinde emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Öztürk, milli ve manevi değerlere sahip çıkmanın önemine değinerek, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bu tür anlamlı projelerde yer alması bizler için büyük gurur kaynağıdır. Milli değerlerimizi öğrenmeleri ve yaşatmaları için her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Proje kapsamında hazırlanan Bayrak Zinciri, öğrencilerin büyük bir özenle ve coşkuyla hazırladığı çalışmalarıyla dikkat çekti.