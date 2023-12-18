Kutsal emanetlere büyük ilgi

Dilovası’na getirilen Sakal-ı Şerif ve kutsal emanetler vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Sakal-ı Şerif ve kutsal emanetler sergisi, Dilovası Belediyesi Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi Düğün Salonu’nda ziyaretçilere açıldı.

Ziyarette vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Sakalı Şerif’in fotoğrafını çekti.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Dilovası Belediyesi olarak, Peygamberimizin Hz. Muhammed’in (S.A.S) kutsal emanetlerini Dilovası’na getirmenin, vatandaşlarla buluşturmanın mutluluk ve maneviyatını yaşadık. Çok sayıda vatandaşımızın büyük ilgi gösterdiği Peygamber Efendimiz ile alakalı her şey bizim için çok önemlidir. İnşallah ilerleyen yıllarda Sakal-ı Şerif ve kutsal emanetler sergisini yeniden ilçemize getirerek aynı gurur ve mutluluğu yaşamak nasip olur" dedi.