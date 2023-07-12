Kutsal topraklarda vefat eden yaşlı kadın için gıyabi cenaze namazı kılınacak

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşayan ve eşi ile birlikte hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara giden kadın hayatını kaybetti. Kutsal topraklarda defnedilecek olan yaşlı kadın için gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Akyazı ilçesi Altındere Gündoğan Mahallesi’nde yaşayan Osman ve Cahide Ağırman çifti, hac vazifelerini yerine getirmek için kutsal topraklara gitti. Cahide Ağırman, Arafat’tan döndükten sonra 1 Temmuz Cumartesi günü rahatsızlandı. 5 Temmuz Çarşamba günü Mekke’de hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Ağırman, dün hayatını kaybetti. Kutsal topraklarda defnedilecek olan Ağırman için Altındere Mahallesi Eski Konak Camii’nde ikindi namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Yaşamını yitiren Cahide Ağırman’ın ambulans uçakla birkaç gün içinde ülkeye getirilmesi bekleniyordu.