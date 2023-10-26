Kütüphane Günleri'nde 'Cumhuriyet ve Yeni Medya' konuşuldu

Nilüfer Belediyesinin Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Kütüphane Günleri’nde gazeteci konuklar Ünsal Ünlü, Özlem Akarsu Çelik ve Ozan Kaplanoğlu, “Cumhuriyet ve Yeni Medya” düzeni üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde ‘Cumhuriyet ve Yeni Medya’ temasıyla düzenlenen Kütüphane Günleri’nde bu defa “Cumhuriyet ve Yeni Medya” konusu ele alındı. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen söyleşide gazeteci-yazar Ünsal Ünlü, Ozan Kaplanoğlu ve gazeteci Özlem Akarsu Çelik konuşmacı olarak yer aldı.

Nilüfer Belediyesi’nin çok anlamlı ve güzel bir etkinliğe imza attığını ifade eden Ünsal Ünlü, medyanın Türkiye’de her zaman güç ve iktidarla sorun yaşandığını belirtti. Medyanın tarihi sürecinin sürekli değişim ve çeşitliliğe uğradığını ifade eden Ünsal Ünlü, “Aslında bakıldığında gazetecilik, objektif olanı yalın ve doğru şekilde kamuoyuna aktarmaktır. Ancak patronaj bakış açısı, yayın hayatının devamı için maddi ihtiyaçlar, hitap kitlesi evrensel ilkeler anlayışını zedeliyor. Yaşaması gereken kurumlara önce izleyici, dinleyici, okuyan sahip çıkmalı. Açıklık, şeffaflık çok önemli. Bazı mecralarda muhabirin yaptığı habere öyle bir manşet atılıyor ki, konu bambaşka yere gidiyor. Artık medya tanımı ve habercilikte gelişen dünya ile başka noktalara gidiyor” dedi.

Gazeteci Özlem Akarsu Çelik de habercilik ve medyanın değişimine vurgu yaptı. Haber ve kaynağın önemine dikkat çeken Çelik, “Haberin büyüğü küçüğü olmaz. Kaynağının da önemi münazara edilemez. Haber kaynağı ile temasınızı kesmeyecek ama mesafenizi koruyacaksınız. Yeni modeldeki habercilik üretiminde değerli işler yapılıyor. Ancak izlenilirliği devam ettirmek için popüler konu ve konuk arayışı var. Para kazanma kaygısı, okuru ve izleyiciyi velinimet yapıyor. Bu son derece tehlikeli bir durum. Bu yapılan işin kalitesini içeriğini değiştirir. Gelinen noktada gazetecilik kimliği sorgulanmaya başladı. Değişen medya teknolojileriyle işleyiş değişebilir, münazaralar güncellenebilir ama haberciliğin ilkeleri, gazetecilik kimliği değişmez. Sunulan platformlar değişse de, gazetecilik ve haber bitmez bitmeyecek” diye konuştu.

Yerel medya ve değişen medya modeline değinen Ozan Kaplanoğlu da son 20 yıldaki basın anlayışına dikkat çekti. Ulusal ve yerel medya arasındaki köprünün sağlıklı olmadığını ifade eden Kaplanoğlu, “Yerel medya ülke medyasının kılcal damarıdır. Yerelde alternatif medya olmaması haber kalitesi ve çeşitliliğini de dar bir alana sokuyor. Patron ve sermayedar yoksa ekonomiyi yönetmeniz çok zor. Patron bulamaz, fon alamazsanız alternatif medya olamazsınız. Ekonomik hegemonya mesleğe bakış açısını da köreltiyor. Bursa’da çok sayıda yerel gazeteci var ama yeni medya değişimini merak etmiyorlar” şeklinde konuştu.