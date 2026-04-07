Kütüphane haftası atölye ve söyleşilerle kutlandı

Küçükçekmece Belediyesi, Kütüphane Haftası kapsamında birbirinden eğlenceli ve eğitici atölyeler ve söyleşiler düzenledi. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi içinde hizmete açılan Adnan Özyalçıner Çocuk Kütüphanesi ile de ilçedeki kütüphane sayısı 11’e yükseldi. Kuşlu Çocuk, Rıfat Ilgaz Çocuk ve İstasyon Mahallesi Gençlik Merkezi kütüphanelerinde; 5-10 yaş arası çocuklar için Renkli Dokunuşlar, Avucumdaki Sanat ve Kitapların Evi Tasarım atölyeleri gerçekleştirildi. Ayrıca Editör- Yazar Nihal Ünver’in katılımıyla ‘Kediler Şehrinde Dostluk’ ve Yazar Dilşah Ünlü’nün katılımıyla ’Kitaplarla Konuşalım Mı?’ adlı söyleşi düzenlendi.

"Kütüphanelerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz"

Küçükçekmece’de kütüphanelerin sayısını 11’e çıkardıklarını belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ‘’2019 yılında göreve başladığımıza ilçedeki kütüphane eksikliğinin farkındaydım ve çalışmalarımı bunun üzerine yoğunlaştırdım. Kütüphanelerin bir toplumun gelişmesinde ve büyümesindeki önemi tartışılamaz. Bu sebeple özellikle çocukluktan itibaren okuma alışkanlığının kazandırılması için konseptli ve ilgi çekici çocuk kütüphaneleri açtık. İlçemizdeki kütüphane sayısını artırmaya devam edeceğiz’’ dedi.

11. kütüphane ilçeye kazandırıldı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Adnan Özyalçıner Çocuk Kütüphanesi de hizmete açıldı. İlçenin 11. kütüphanesi olan Adnan Özyalçıner Çocuk Kütüphanesi, 55 kişilik kapasitesiyle yaklaşık 6 bin adet kitaba ev sahipliği yapıyor. Kütüphane, çocukların zihnini yormadan sakin, huzurlu ve güvende hissedebilecekleri bir atmosfer oluşturularak, sofistike ve pastel tonları tercih edilerek tasarlandı.