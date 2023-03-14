Kütüphane ve Bilgi Merkezi deprem bölgesinden gelen öğrencilerin kullanımına açıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kütüphane ve Bilgi Merkezi’nin tüm imkanlarını deprem bölgesinden kentte gelen üniversite öğrencilerine açıldı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, ulusal ve uluslararası 70 bine yakın basılı eserimizin yanı sıra, 7/24 salonun, internet merkezi ve eduroam bağlantısını da öğrencilerin kullanımına açtıklarını belirterek konuya ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Beydemir, "Bir eğitim kurumu olarak, şehrimize göç etmek zorunda kalan öğrencilerimizin eğitimlerinin aksamaması en büyük amacımızdır. Kütüphane ve Bilgi Merkezimizdeki mevcut kaynaklarımızın tamamını ihtiyaç duyan tüm öğrencilerimizin kullanımına açıyoruz. Öğrencilerimiz yalnızca basılı kaynaklarımızdan değil, İnternet Merkezi ve 7/24 Salonumuzdan da faydalanabileceklerdir. Kendi bilgisayarı olan öğrencilerimiz için internet, bilgisayarı olmayan öğrencilerimiz içinse hem bilgisayar hem de internet imkânı sağlayacağız. Öğrencilerimize ayrıca çay-kahve ikramında bulunup onların kendilerini ikinci evlerinde hissetmelerini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Rektör Beydemir, kentte ikamet eden tüm üniversite öğrencilerinin “Kütüphanemiz İkinci Eviniz” projesinden faydalanabileceğini belirterek, “Hayata geçirdiğimiz proje çerçevesinde kütüphanemizi deprem bölgesinden ilimize gelen üniversite öğrencileri başta olmak üzere uzaktan eğitim alan tüm üniversite öğrencilerinin istifadesine açıyoruz. Gerek basılı kaynaklar gerekse internet imkanlarından faydalanmak isteyen tüm üniversite öğrencilerimizi kütüphanemize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.