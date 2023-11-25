Kütüphanelerde bilgi teknolojileri eğitimleri başlıyor

Türkiye’de çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm kütüphane kullanıcılarının bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları konusunda deneyim ve farkındalıklarını artırmak üzere eğitimlere başlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında İstanbul Rami Kütüphanesi’nde imzalanan “Kütüphanelerde Bilgi Teknolojileri Eğitimleri” protokolü ile kendilerini bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında geliştirmek isteyenlere uygulamalı öğrenme imkanı sunulacak. Bakanlığın bünyesindeki halk kütüphanelerinde gerçekleştirilecek olan bilgi teknolojileri eğitim programının ilk durağı ise Rami Kütüphanesi olacak.

Bilgi güvenliği ile birlikte dijital okur-yazarlık, siber güvenlik, oyun ve program yazma, çocuklar için kodlama ve yazılım dilleri de eğitim programlarının temaları arasında yer alacak.

Rami Kütüphanesi’nde Siber Güvenlik Kampı

İlki Siber Güvenlik Kampı olarak Rami Kütüphanesi’nde düzenlenecek eğitim programı çerçevesinde bir de CTF yarışması düzenlenecek. Siber Güvenlik Kampı, Bakanlık Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) iş birliğiyle Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) Anchor Security, Brandefense, Siber Kulüpler Birliği, Blackbox Security ve PHISHY destekleriyle 25-26 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.