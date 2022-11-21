Kutuplardan İznik Gölüne iklim krizi projesine tam destek

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “Kutuplardan İznik Gölü’ne İklim Krizi Gerçeği, Bilinçli Gençler İş Başında" projesine tam destek verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Asil, proje ekibi Nilay Çakır, Serpil Karakiraz ve Aslıhan Teke İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’yı makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgi verip projeye olan desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

İznik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan ve Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı çerçevesinde kabul edilen proje ile Bursa’nın 17 ilçesinden seçilen 40 öğrenciye İznik DSİ Tesislerinde iklim değişikliği ile ilgili 5 günlük doğa eğitimi verildi. Eğitimler Bursa Uludağ Üniversitesi, Boğazıçı Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Kutup Araştırmaları Merkezi ve İznik’te görev yapan öğretmenlere ek olarak, İznik Belediyesi, İznik İlçe Tarım Müdürlüğü, İznik İlçe Orman Müdürlüğünden mühendisler tarafından verildi. Eğitim sonunda projeye katılan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil, “Proje yürütme sürecinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ve proje ekibini destekleyen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’ya teşekkür ederiz” dedi. Projeye katılan öğrenciler, projenin çok öğretici ve faydalı olduğunu ve İznik’i çok sevdiklerini ifade ettiler.