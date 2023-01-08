Kuvayımilliye'nin tanınmayan kahramanı: Yahya Kaptan

Kuvayımilliye komutanlarından Yahya Kaptan, şehit edilişinin 103’üncü yıl dönümünde Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kabri başında anıldı.

Yahya Kaptan’ın anıt mezarında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, ardından dualar edildi.

Yahya Kaptan’ın vatansever biri olduğunu söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, özellikle cesaretiyle, vatanseverliğiyle çok emin olduğu Yahya Kaptan ile ilgili Nutuk’ta 15 sayfaya yer vermiştir. Anıtın burada olması da bizim için çok kıymetli ve çok değerli. Bu sene anıtın yenilenmesinin de gururunu yaşıyoruz. Anıtı komple baştan sona kadar yeniledik" dedi

"Allah bizi onlarla cennetinde buluştursun"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak da, "Kurtuluş Savaşının o çetin günlerinde henüz daha kazanan belli olmamışken haklının yanında safını tutan ve bütün vazifelerini bir güzel canı pahasına tamamlayan ve nihayetinde bu bölgede şehit olan bir büyük zatın huzurundayız. Hem Yahya Kaptan’a hem de vatan uğruna tüm şehitlerimize Allah’tan gani gani rahmet diliyorum. Yine gazilerimizden vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Allah bizi onlarla cennetinde buluştursun. Özellikle gençlerimize tarihi mekanlarda, tarihi şahsiyetlerin bizzat yaşadığı yerlerde, tarihi anlatmamız, hatırlatmamız çok mühim" diye konuştu.

"Biz yakmak, yıkmak için değil, ihya etmek için fetihlerde bulunduk"

Vali Seddar Yavuz ise Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan’ı rahmet ve minnetle andığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz tarih boyunca Allah’ın yolunda yürümeyi, Allah’ın kelamını yaymayı, hakkı hukuku haykırmayı, dünyadaki zulmü yok etmeyi hedefleyen ulvi bir davanın yolcusuyuz ve hizmetkarıyız. Dikkat ederseniz bu tarih içinde utanacağımız, geçmişe baktığımızda ’Neden ecdadımız böyle yapmış’ diyebileceğimiz neredeyse 3,5 hadise sayamazsınız. Biz tarih boyunca sömürmeyi değil, öldürmeyi değil, katletmeyi değil yaşatmayı, paylaşmayı arzu etmişiz. Bunun hayalini kurmuş insanlarız. Biz yakmak, yıkmak için değil, ihya etmek için fetihlerde bulunduk. Biz Halep gibi şehirleri yerle bir etmedik. Biz kimyasal silahlar kullanarak insanları katletmedik" dedi.

Konuşmaların ardından Yahya Kaptan’ın mezarına karanfil bırakıldı, dualar edildi.

Törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası kaymakamı Dr. Metin Kubilay, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, siyasi partilerin temsilcileri katıldı.