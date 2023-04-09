Kuyumcu'da yapılacak aşevinin inşaatı başladı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Kuyumcu Mahallesinde aşevi yapımına başlandı.

Mülkiyeti Burhaniye Belediyesi’ne ait Kuyumcu Mahallesi’ndeki eski atıl durumdaki okul binasının yıkılarak yerine aşevi binası yapılması projesi hayata geçiyor. Yaklaşık bin 100 m2 alan üzerine 120 m2 tek katlı olarak inşa edilecek aşevi Burhaniye Belediyesi tarafından bağışçı Kamil Daş’ın da katkılarıyla inşa edilerek mahalleliye hizmet verecek.

Aşevi binasının yanı sıra 1 adet fırın açık oturma alanları ve çevre düzenlemesiyle birlikte modern bir bina görünümünde olacak aşevi ile mahalleli; düğün, sünnet, hayır, kışlık hazırlıklar gibi faaliyetlerini rahatlıkla bu ortak kullanım alanında yapabilecek. Kod farkından dolayı planında iki kademe olarak kullanılan alanda iki kademe teras yapılarak toplu etkinliklerde yararlanılabilecek kullanışlı alanlar oluşturulacak. Bulaşıkhane, pişirme alanı ve yemek alanı olarak tasarlanan binanın temeli atılarak yapımına başlandı.

Mahalleliye hizmet verecek alanının yapımına başlanmasıyla ilgili mutluluğunu dile getiren Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Mahallelilerimizin talebi doğrultusunda çok amaçlı kullanılabilecek aşevi projesini hayata geçiriyoruz. Geleneklerimizi yaşatarak, imeceyle birlik ve beraberlik içeresinde halkımızın özel günlerinde rahatça bir araya gelebileceği aşevini Kuyumcu Mahallemize kazandıracağız. Bağışçımız Kamil Daş’a da bu projedeki katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.