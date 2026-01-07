Kuyumcularda Nakit Satış Tarih Oluyor

Altın ticaretinde yeni dönem başlıyor. Nisan 2026’da devreye girecek Kıymetli Metal Takip Sistemi ile kuyumcularda nakit satış sona erecek, işlemler kart ve IBAN üzerinden yapılacak.

Altın Ticaretine Dijital ve İzlenebilir Sistem

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında altın alım-satım işlemlerine yönelik kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Darphane tarafından uygulanacak Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS), Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yeni sistemle birlikte altın, üretim aşamasından nihai satış noktasına kadar dijital olarak izlenecek. Böylece hem piyasa şeffaflığı artırılacak hem de kayıt dışı işlemlerin önüne geçilecek.

Kuyumcularda Nakit Kabul Edilmeyecek

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte kuyumcular, altın satışlarında nakit ödeme alamayacak. Tüm işlemler kredi kartı veya IBAN üzerinden gerçekleştirilecek. Bu uygulamayla, altın ticaretinde para hareketlerinin izlenebilir hale gelmesi hedefleniyor.

Bandrollü Altın Dönemi

Darphane tarafından her bir altın ürünü için özel bandrol verilecek. Bandrol sayesinde altının üreticisi, üretim tarihi, yeri, ağırlığı, saflık ayarı ve seri numarası gibi tüm bilgiler sistemde kayıt altına alınacak. Böylece sahte altınla mücadelede etkin bir denetim mekanizması kurulacak.

KMTS’nin Temel Hedefi

Kıymetli Metal Takip Sistemi’nin temel amacı; kayıt dışı kıymetli maden üretimini engellemek, güvenilir ve doğrulanmış ürünlerin piyasada dolaşımını sağlamak ve hem rafinerilerin hem de tüketicilerin haklarını korumak olarak açıklandı. Sistem, Bakanlık tarafından yetkilendirilen rafineriler aracılığıyla işletilecek.

Konut ve Yüksek Tutarlar İçin Belge Şartı

Yeni düzenleme, altın bozdurarak konut veya yüksek tutarlı mal almayı planlayanları da kapsıyor. Bankalar, altın bozdurma yoluyla getirilen paralar için kaynak beyanı isteyecek. Altının edinim şekli belgelenemezse, söz konusu tutar bankalar tarafından kabul edilmeyecek.

Yetkililer, uygulamanın MASAK denetimi altında yürütüleceğini belirterek, kara para aklamayla mücadelede kritik bir adım atıldığını vurguluyor.