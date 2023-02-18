Kuyumcunun dikkati dolandırıcılık şebekesinin oyununu bozdu

Zonguldak’ta bir kuyumcuya giren dolandırıcılık zanlısı, sahte altını satmak istedi. Kuyumcu ise altının sahte olduğunu anlayınca polise haber verdi. Kısa sürede yakalanan üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ellerindeki sahte altınları 700 bin liraya piyasaya sunmaya çalıştıkları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, M.Ç., C.K. ve N.D. isimli dolandırıcılık zanlıları İstanbul’dan Zonguldak’a satmak için sahte altın getirdi. Şüphelilerden N.D., şehir merkezindeki bir kuyumcuya girerek elindeki sahte altını satmak istedi. Altına 6 bin 500 lira fiyat isteyen zanlı, kısa süren pazarlığın ardından kuyumcu dükkanında beklemeye başladı. İşyeri sahibi ise altının sahte olduğunu anlayınca N.D.’den habersiz durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Ekipler N.D.’nin şehre M.Ç. ve C.K. ile geldiğini tespit edince şüphelileri içinde bulundukları araçla seyir halindeyken yakaladı. Emniyete götürülen dolandırıcılık zanlıları ifadelerinin alınmasının ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.

Cep telefonu, silah alım satımı, sahte kimlik temini, mail order yöntemi ile pos cihazlarından dolandırıcılık yaptıkları da tespit edilen şüphelilerin, İstanbul’dan yanlarında getirdikleri sahte altını da 700 bin liraya piyasaya sürmek istedikleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürüyor.