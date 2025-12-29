Kuyumcuya silahlı saldırı

Balıkesir’de bir kuyumcu kapalı olduğu saatlerde kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.

Ali Hikmetpaşa Meydanı’nda bulunan bir kuyumcu, bugün sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Edinilen bilgilere göre iş yerine 7 kurşun isabet etti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda emniyet ekibi sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Saldırının, iş yerinin kapalı olduğu saatlerde gerçekleşmesi nedeniyle herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.