Kuyumcuyu silahla soymak isteyen şahıs ve arkadaşı tutuklandı

Bursa’da önceki gün bir kuyumcuyu silahla soymak isteyen şahıs ile ona gözcülük yapan arkadaşı mahkemece tutuklandı. Aracı kiralayan arkadaşları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş ekipleri 2 saatte 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde kuyumcuya gelen silahlı şahıs, çantaya altınların doldurulmasını istemişti. Kuyumcu Fatih Akbulut önce şaka yapıldığını zannedip önce şaşkına uğradı. Panikleyen soyguncu ise altınları alamadan çıkarken de ateş ederek kaçmıştı.

Olayın ardından soruşturma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri şahısların kiralık araçla olay yerine geldiğini, bir kişinin de gözcülük yaptığını belirledi. Şahıslar merkez Yıldırım ilçesinde saklandıkları evde yakalandı.

Sorgusu tamamlanan Ahmet K. ve Emrah Y. ile aracı kiralayan arkadaşları adliyeye sevk edildiler. Mahkeme, "Birden fazla kişiyle silahlı yağma" suçundan iki şüpheliyi tutuklarken, aracı kiralayan arkadaşları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuyumcu Fatih Akbulut da soyguncuları 2 saatte yakalayan polis ekiplerine teşekkür etti.