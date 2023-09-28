Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiyeciler kurtardı

Manyas'ın Salur Mahallesinde kuyuya düşen kedi yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiyeciler kurtardı
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Manyas’ın Salur Mahallesinde kuyuya düşen kedi yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kırsal Salur Mahallesinde Nizamettin Gökçe’ye ait yavru kedi, bahçedeki yaklaşık 14 metre deriliğindeki kuyuya düştü. Yavru kedinin sahibi itfaiyeye haber verdi. Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı Manyas itfaiye gurubu kediyi düştüğü kuyudan merdiven indirerek çıkarmayı başardı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Kurtarılan yavru kedi sahibi Nizamettin Gökçe’ye teslim edildi.