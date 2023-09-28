Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiyeciler kurtardı
Manyas'ın Salur Mahallesinde kuyuya düşen kedi yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı.
Manyas’ın Salur Mahallesinde kuyuya düşen kedi yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı.
Kırsal Salur Mahallesinde Nizamettin Gökçe’ye ait yavru kedi, bahçedeki yaklaşık 14 metre deriliğindeki kuyuya düştü. Yavru kedinin sahibi itfaiyeye haber verdi. Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı Manyas itfaiye gurubu kediyi düştüğü kuyudan merdiven indirerek çıkarmayı başardı.
Kurtarılan yavru kedi sahibi Nizamettin Gökçe’ye teslim edildi.