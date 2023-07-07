Kuzeninin kullandığı otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kuzeninin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kurudere Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Kurudere istikametine seyir halinde olan 21 yaşındaki Emirhan Alemdar idaresindeki motosiklet ile kuzeni H.A.’nın kullandığı otomobil mahalle girişinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı genç, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yürek burkan detay

Öte yandan, yaşanan kazadaki acı detay ise yürekleri sızlattı. Emirhan Alemdar kuzeninin kullandığı otomobil ile çarpışması neticesinde meydana gelen kaza sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kuzeni ise gözaltına alındı. Alemdar’ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.