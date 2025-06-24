Kuzey Amerika'dan İGA İstanbul Havalimanı'na ilk uçuş

Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden İGA İstanbul Havalimanı’na Kanadalı Air Transat havayolları sefer başlatıyor. Air Transat, İstanbul Havalimanı’na, Salı ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kez sefer düzenlenecek.

2025 Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri’nde "Dünyanın En İyi Turistik Havayolu" ünvanını alan Kanada’nın en büyük 2. havayolu şirketi Air Transat, 6 Aralık’ta Toronto - İstanbul hattında doğrudan uçuşlara başlayacak. Seferler, Salı ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenecek. Uluslararası Havalimanları Konseyi - ACI Europe’un "2025 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu"na göre, küresel bağlantı merkezi sıralamasında ‘Dünya Lideri’, Doğrudan Bağlantı sıralamasında ise iki yıl üst üste Avrupa’nın ‘En Yüksek Hava Bağlantısına Sahip Havalimanı’ olan İGA İstanbul Havalimanı, Air Transat anlaşmasıyla sahip olduğu ağı geliştirmeyi sürdürüyor.

Air Transat 29 ülkeye sefer düzenliyor

Kanada merkezli Air Transat, 44 modern uçaktan oluşan filosuyla Avrupa, Karayipler, Orta Amerika ve ABD başta olmak üzere 29 ülkede toplam 62 destinasyona sefer düzenliyor. Genişleyen destinasyon ağıyla kıtalararası bağlantıyı güçlendirmeyi hedefleyen Air Transat, İGA İstanbul Havalimanı üzerinden Türkiye’yi küresel ağına dâhil ederek, İstanbul’un dünya çapındaki aktarma merkezi rolünü daha da pekiştiriyor.