Kuzey Ege'de deniz mevsimi bitmedi

Okulların bir haftalık tatilinde Balıkesir’in Edremit Körfezinde hareketlilik yaşanırken, yöreye gelen vatandaşlar güzel havayı görünce sahillere akın etti. Burhaniye, Edremit ve Ayvalık sahillerinde denize giren vatandaşlar, su sıcaklığının sezonu aratmadığını söyledi.

Okulların bir haftalık tatili ile birlikte Edremit Körfezindeki ilçelerde hareketlilik yaşanırken, iki günlük yağışlı havanın ardından sıcaklığın 22 dereceleri bulması sahilleri de hareketlendirdi. Ören plajında denize giren vatandaşlar, deniz sıcaklığının iyi olduğunu söyledi. Ankara’dan gelen Cüneyt Ablak da, köpeği ile birlikte denize girdi.

Ören’de denize giren Sırbistan’lı Emir Brhicanin,” Ben Türkiye’yi çok seviyorum. Ben Burhaniye’yi çok seviyorum. Bu gün hava güzel. Deniz çok sıcak. Her şey güzel” dedi. Ankara’dan gelen Cüneyt Ablak da, “Çocuklarımızla beraber bir haftalık tatili değerlendirmek için geldik Ankara’dan. 2 gün öncesinde büyük bir kasırgaya denk geldik. Ama, bu gün hava çok güzel. Çok süper. Tadını çıkaralım dedik. Gördüğünüz üzere denize de girdik. Denizde çok güzel.” dedi. Kemal İşi ise, “ Hava yağdı açtı. Bu gün de hava çok güzel. Denize girelim dedim. Su da çok sıcaktı bu gün. Hat tinden fazla sıcak diyebilirim yani. Deniz de çok güzel.” diye konuştu.

İstanbul’dan gelen Kaan Tuna da, “ Bu gün de güneşli havayı görünce 2 günlük yağmurun ardından dayanamadık. Bir girip çıkalım dedik. Ama, su sıcaklığı iyi olunca bayağı bir yüzme fırsatımız oldu. Bundan sonra zaten okular açılacak deniz sezonunu kapatıyoruz bu gün. Biz tabi kapatıyoruz. Ancak, burada kalan abilerimiz tekrar güneşli gün olursa girerler. İnşallah, seneye sezonunun açılışında girmek kısmet olur” dedi.