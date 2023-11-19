Kuzey Ege'de mevsimin ilk karı yağdı

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Kazdağları'nın güney yamaçlarında Eybek, At Kayası ve Sarıkız civarında kar yağışı etkili oldu.

Kuzey Ege'de mevsimin ilk karı yağdı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Kazdağları’nın güney yamaçlarında Eybek, At Kayası ve Sarıkız civarında kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar etkili olan kar yağışı özellikle Edremit ve Havran ilçesi yükseklerinde etkili oldu. Yaklaşık 4 saat süren kar yağışı sonrasında Kazdağları’nın güney yamaçları beyaza büründü. Kazdağları’nda kar yağışı Eybek, At Kayası ve Sarıkız mevkilerinde etkili oldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman