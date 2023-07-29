Kuzey Ege'nin turizm merkezi Bozcaada'da atlı birlikler göreve başladı

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde Atlı Jandarma Timi vatandaşların ve turistlerin güvenliğini sağlıyor.

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye’nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul’a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan Bozcaada ilçesinin sahillerinde Jandarma Atlı Timi devriye görevine başladı.

Bozcaada Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nın talebi doğrultusunda Atlı Jandarma Timi, adanın plaj ve sahillerinde görev yapıyor. Troya, Assos, Kabatepe, Gökçeada ile Geyikli’den Bozcaada ilçesinde de göreve başlayan Atlı Jandarma Timi, Ayazma ve Sulubahçe plajında devriye atıyor. Tim, koyların ve plajların tatilciler için daha güvenli hale gelmesi adına görev yapıyor.

Hollanda ve Fransız ırkı olan Erbay ve Candaş isimli atlar, turistlerden de oldukça ilgi görüyor. Tatilciler ise atlara havuç vererek, sevmeyi ihmal etmiyor.

Atların adaya gelmesinden memnun olduklarını ifade eden tatilciler, “Güvenliğimiz için gayet güzel. Turist adaya çok farklı bir ambiyans vermiş. Çok beğendik. Çok ilgi duyuyor bence. Memnunuz” ifadelerini kullandı.