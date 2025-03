Kuzey Kafkas halk dansını gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyorlar

TAKİP ET

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Kuzey Kafkasya Kültür Derneğinde başlatılan Kuzey Kafkas Halk Dansları Kursu’na gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Dernek yönetimi tarafından açılan ve bu yıl ikincisi düzenlenen Kafkas Halk Dansları kursuna katılan çocuklar ve gençler kültürlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Şuna kadar 60’a yakın öğrencinin kursa katıldığını belirten Kurs Öğretmeni Tolga Taymaz, "Dernekler çatısı altında Kafkas ekiplerinin kurulma sebeplerinden bir tanesi kültürümüzü genç nesillere aşılamak ve sonrasında kültürümüzü tanımayanlara aktarmak ve bu şekilde çalışmalar yapmaktır. Buradaki ekipte kendi kültüründeki dansları, şarkıları ve müzikleri tanıyarak ileride girdikleri tüm ortamlarda bu kültürü yaşatmaya yönelik çalışmalar yapmaktayız. Yaklaşık 2 yıldır burada bu ekiple çalışmalar sürmektedir. Yaklaşık 60 tane çocuğumuzla, gencimizle burada provalarımızı yapıyoruz ve kültürümüzü de aşılamaya çalışıyoruz. Dernek yönetimimiz her ortamda kültürel açıdan bu çevredeki iller, bölgeler olsun her zaman iyi çalışmalar yapmaktadır. Kültürü devam ettirmeye yönelik her türlü çalışmalarda bulunuyorlar. İnşallah daha güzel işleri katlanarak yaparak devam edecekler" dedi.

Bozüyük Kuzey Kafkasya Kültür Derneği Başkanı Oğuz Yavuz, "Derneğimiz 5 Mayıs 1992 tarihinde kültürel amaçlı kurulmuş, Bozüyük’te yer alan bir sivil toplum örgütüdür ve Kafkas Dernekleri Federasyonuna bağlıdır. Derneğimizin amacı kültürel anlamda bizden sonra gelecek olan kuşaklara örf adet gelenek ve göreneklerimizi aktarmak. Bu amaçla da çeşitli faaliyetlerimiz olmaktadır. Minikler ve gençler dans gurubunun çalışmalarında kendilerine yardımcı olmak ve daha sonraki kuşaklara bu dans eğitimlerimizi aktarmaktır. 2 yıldır başlatmış olduğumuz programlarda geçen sene yaptığımız gösteride bunun verimini aldık. 32 öğrencimizle gösterimizi çok iyi bir şekilde tamamladıktan sonra bu sene tekrardan kurslarımıza devam ettik ve yaklaşık 60 öğrencimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu senede nasip olursa Mayıs veya Haziran aylarında tekrardan gösterilerimizi yapacağız. Kültürümüzü, folklörümüzü Bozüyük halkına ve burada yaşayan çerkez soydaşlarımıza takdim edeceğiz. Bu çalışmalarının verimini, başarısını hep beraber gözlemiş olacağız" diye konuştu.

Kursa katılan öğrenci Armine Arslan, "Ben bu ekipte olmaktan çok memnunum. İyi ki bu ekibe denk gelmişim. Bu ekiple çalışmak benim için çok güzel oldu hem de bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Hocamızı da çok seviyorum. Bir çok hoca geldi ama bizi buraya en bağlayan kişi olduğunu düşünüyorum. İyi ki gelmiş burada koskoca bir aile olduk" ifadelerini kullandı.

Öğrenci Nil Barut ise "Öncelikle biz burada bir aileyiz. Kültürümüzü yaşatmak bizim için çok önemli. Kültürümüzü burada yaşatarak diğer küçük kardeşlerimize de bunu aktarıyoruz. Tolga ağabey çok güzel hocalık yapıyor. Onunla çalışmaktan çok gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Öğrenci velisi Sibel Şen, "Derneğimizde çocuklarımızla ilgili çalışmalarından çok memnunuz. Sadece burada dans değil çocuklarımızın arkadaş edinmesi kendi kültürlerini daha iyi öğrenmeleri açısından çalışmalarının devam etmesini istiyoruz. Yönetimimizden memnunuz. Çocuklarımızla ilgili ellerinden geldiklerince yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar. İnşallah çalışmalar uzun yıllar bu şekilde devam eder" dedi.

Kızının kursa katılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten veli Özlem Aslan Özer, "Ben Artvinliyim. Bu dernekte olmaktan çok memnunum. Sadece kendi kültürümü değil farklı kültürleri de tanımak adına buradayım. Burada çok mutluyuz. Birer aile olduk. Dernek yönetiminden çok memnunuz. Yönetime ve hocamıza teşekkür ediyorum. Kızım buraya gelmekten çok memnun. Hevesli bir şekilde geliyor. Gerçekten çocuklar için çok faydalı ve yararlı bir yer olduğunu düşünüyorum. En azından kültürümüzün kaybolmaması açısından çok önemli bir dernek" dedi.