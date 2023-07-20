Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde '3. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası' gerçekleştirildi

Yunus Emre Enstitüsü ile Okçular Vakfı iş birliğinde Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümünü anmak, Türk milletinin millî birlik ve beraberlik ruhunu genç kuşaklara aktarmak amacıyla 17-19 Temmuz 2023 tarihlerinde “3. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası” adlı dev organizasyon gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ses getiren ve geleneksel hâle gelen okçuluk kupası etkinliğine Girne Kalesi ev sahipliği yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen organizasyona KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Abdullah Kutalmış Yalçın, Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.

Turnuvada 15 ülkeden 42 sporcu yarıştı

Turnuvada Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mısır, Kazakistan, İran, Brunei, Arjantin, Güney Afrika, Gürcistan, Moldova, Pakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Gagavuzya ve Nijerya olmak üzere 15 ülkeden 42 sporcu yarıştı.

Turnuvanın ilk etkinliği T.C. Lefkoşa Büyükelçiliğinin önünden Sarayönü Meydanı’na kadar mehteran eşliğinde katılımcıların dev bayraklar taşıyarak geçtiği bayrak yürüyüşüyle başladı.

Girne Kalesi’nde devam eden turnuvanın ikinci gününde uluslararası sporcuların final atışlarının ardından dereceye giren sporculara KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından ödüllerinin takdim edildiği bir tören düzenlendi. Turnuvada kıyasıya mücadele eden sporculardan çocuklar kategorisinde Işık Tez, geleneksel yay kadınlar kategorisinde Birsen Bilginoğlu, geleneksel yay erkekler kategorisinde ise Mihail Adeshcende birinci oldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gerçekleştirdiği konuşmalarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne uygulanan spor ambargosuna tepki göstererek, turnuvayı KKTC’de düzenleyen Yunus Emre Enstitüsüne ve Okçular Vakfına teşekkürlerini iletti.

Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Abdullah Kutalmış Yalçın, Kıbrıs Türk gençliğinin yanında olmaktan dolayı gurur duyduklarını kaydederek, “Böyle anlamlı bir organizasyonu gerçekleştirmek bizleri mutlu ediyor” dedi.

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise düzenlenen organizasyona uluslararası katılımın arttığının altını çizerek, “Birileri Türksüz bir Kıbrıs, Türkiyesiz bir Akdeniz istiyor. Biz de mesajımızı veriyoruz. Kıbrıs’ta Türkler her zaman var olacak” diye konuştu.

Ödül töreninin sona ermesiyle Girne Kalesi’nde mehteran eşliğinde bayrak yürüyüşü yapılırken turnuva yoğun ilgi gördü.